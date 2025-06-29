إعلامي: الأهلي لم يتفاوض مطلقا مع أسد الحملاوي حتى الآن

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى اللحظة مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي المحترف في أحد الأندية البولندية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علاقة مطلقًا بهروب اللاعب من معسكر ناديه.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي لديه بعض اللاعبين في الحسبان، ومن الممكن ضم لاعب مصري أو فلسطيني حال رحيل وسام أبوعلي.. ومن أبرز المرشحين أسامة فيصل ومحمد شريف ومصطفى محمد على سبيل المثال، ومن الوارد أيضا وقتها التفكير في الحملاوي أو غيره من اللاعبين الفلسطينين.

وأضاف: فوجئنا بكلام كثير حول علاقة الأهلي بهروب اللاعب من ناديه، وتأكدنا أن الأهلي لم يتم التفاوض معه مطلقا، وهناك اهتمام من الزمالك بضمه.

وأتم: لا أعرف سر هروب اللاعب من معسكر ناديه، رغم امتلاكه شرط جزائي يمكنه من الرحيل مقابل دفع مليون دولار.