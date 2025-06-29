الأهلي يكشف حقيقة ضم زيزو لأندية أوروبية

كشف الاعلامي أحمد حسن عن مصدر في الأهلي حقيقة ضم اللاعب أحمد سيد زيزو لأندية أوروبية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر في الأهلي: الحديث عن وجود عروض لضم زيزو أو عرض اللاعب على أندية أوروبية أمر عار من الصحة.. واللاعب مستمر مع الفريق بالموسم الجديد".



كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق عن مصير أحمد سيد زيزو في النادي الأهلي .

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات عبر فيديو نشره علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”لا هيبيعه ولا هيطلع اعارة هو لحق الأهلي يجيبه عشان يبيعه".

علق الكابتن معتمد جمال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك علي صفقة النادي الاهلي الجديدة أحمد سيد زيزو وبن شرقي.

وقال معتمد جمال في تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج “ملعب البلدوزر”: الأهلي بيجيب لاعيبة مش محتاجها وماحبكتش يجيب زيزو وبن شرقي ".