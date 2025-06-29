هل يرحل زيزو عن الأهلي سواء بيع أو إعارة؟.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق عن مصير أحمد سيد زيزو في النادي الأهلي .

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات عبر فيديو نشره علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”لا هيبيعه ولا هيطلع اعارة هو لحق الأهلي يجيبه عشان يبيعه".

علق الكابتن معتمد جمال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك علي صفقة النادي الاهلي الجديدة أحمد سيد زيزو وبن شرقي.

وقال معتمد جمال في تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج “ملعب البلدوزر”: الأهلي بيجيب لاعيبة مش محتاجها وماحبكتش يجيب زيزو وبن شرقي ".



أكد ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، أن جميع لاعبين مصر يتمنون اللعب لصفوف الأهلي.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أي لاعب في مصر لو سألته سيخبرك برغبته في اللعب للأهلي.

وأضاف: أحمد عيد أبلغنا برغبته في اللعب للنادي الأهلي، ولجنة التخطيط بالكامل لا تمانع من انتقال اللاعب للأهلي.

وأضاف : عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي.

وتابع: وافقنا على التعاقد مع عمر الساعي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري البورسعيدي الموسم المقبل.