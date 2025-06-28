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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد مرتضي منصور: مجلس الزمالك خاف يبيع زيزو بسبب السوشيال ميديا

زيزو
زيزو
حسن العمدة

يري أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن سبب عدم قيام الزمالك بالموافقة علي بيع أحمد مصطفي زيزو لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق هو الخوف من السوشيال ميديا.


وقال أحمد مرتضي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"لما وصل الزمالك مع زيزو لمرحلة أن الزمالك وافق علي بيعه وهو رفض الرحيل تواصلت مع مجلس الزمالك من خلال بعض الأشخاص وقولتلهم بيعوه هو كدا واخد سكة الأهلي".


ويضيف أحمد مرتضي :"توقعت أنه يروح الأهلي أو بيراميدز اللي يدفع اكتر ودا مش عيب ياجماعة".

وأكمل أحمد مرتضي منصور :"واللي يقول زيزو طماع هقوله كل لاعيبة مصر طماعة بقي ..زيزو بيدور علي مصلحته ودا حقه وعايز يجمع أكبر قدر من المكاسب المادية في فترة لعبه ودا مش طمع دا حق مشروع ".

أحمد مرتضي منصور مرتضي منصور أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك

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