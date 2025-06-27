رضا عبد العال: العلاقة بين زيزو وتريزيجيه "متوترة" في الأهلي.. ولابد من إعارة أحدهما

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الأهلي مونديال الأندية من دور المجموعات بعدما أنهى مشواره في البطولة بالمركز الرابع والأخير في المجموعة الأولي التي ضمت إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، وذلك بعدما حصد نقطتين من التعادل أمام ميامي وبورتو ، وخسر أمام بالميراس بثنائية نظيفة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:



الأهلي قدم مباراة جيدة أمام بورتو البرتغالي ، لكن هناك العديد من اللاعبين الذين لا يصلحون للتواجد بالفريق خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم المدافع المغربي أشرف داري، فقد كان ثغرة كبيرة في الدفاعات الحمراء.

وأضاف: الجميع كان يبحث عن "الشو" في مشهد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من المونديال ، وأرى أن العلاقة بين زيزو وتريزيجيه متوترة للغاية ولابد من إعارة أحدهما في الموسم المقبل حتى لا تتفاقم الأمور داخل غرفة ملابس الفريق.