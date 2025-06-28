شكرا يا شيفو.. رسائل مؤثرة من زيزو وإمام عاشور لـ عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله

حرص الثنائي إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو، لاعبا النادي الأهلي، على توجيه رسائل وداع مليئة بالاحترام والتقدير إلى محمد عبد الشافي، ظهير نادي الزمالك السابق، عقب إعلان الأخير اعتزال كرة القدم رسميًّا، بعد مسيرة طويلة زاخرة بالإنجازات داخل الملاعب.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة لعبد الشافي بقميص منتخب مصر، وكتب تعليقًا مؤثرًا قال فيه: "شكرًا كابتن محمد عبد الشافي على كل لحظة قدمتها في الملعب، وعلى أخلاقك العالية اللي سبقت موهبتك، أنا من المحظوظين اللي لعبوا معاك، وربنا يوفقك في الخطوة الجاية."

من جانبه، شارك أحمد زيزو صورة لـ عبد الشافي على "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا:

"كابتن محمد عبد الشافي هو مثال لكل إنسان سواء داخل أو خارج الملعب، مش هتلاقي حد في نضافته ولا في أدبه ولا في شخصيته، شكرًا يا سيفو على سنين كتير من المتعة والاحترام."

وكان محمد عبد الشافي قد أعلن اعتزاله رسميًّا عن عمر 39 عامًا، عقب تتويج الزمالك بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (8-7).

ولم يشارك "شيفو" في أي مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليضع بذلك حدًا لمسيرته اللامعة مع الكرة المصرية.