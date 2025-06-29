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علاء ميهوب لـ الزمالك: لا تكرروا خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء ميهوب لـ الزمالك: لا تكرروا خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
يمنى عبد الظاهر

قال علاء ميهوب، لاعب الأهلي السابق، إن كرة القدم لا تعرف بما يسمى بـ"الكوبري" لضم لاعب من فريق لفريق آخر، مطالبا برحيل حسام عبدالمجيد مدافع القلعة البيضاء حال تلقيه عرضا مناسبا.

وأشار ميهوب، في تصريحات إذاعية، إلى أن نادي الزمالك عليه ألا يكرر سيناريو أحمد مصطفى زيزو وعدم الموافقة على رحيله حتى انضم مجانًا إلى الأهلي، مضيفًا أنّه يجب أن تكون الأمور سهلة والتفكير في مصلحة النادي أولًا، إذا كانت رغبة اللاعب في الرحيل فعليه أن يصارح الإدارة وينتظر العرض المناسب لتحقيق هدفه بالرحيل لأوروبا إذا كانت هذه هي رغبته.

وأضاف علاء ميهوب: “مصطفى شلبي لاعب الزمالك، كسول، وهو سر عدم نجاحه مع الفريق الأبيض، وهو من اللاعبين الموهوبين؛ لكنّه كسول داخل الملعب وهذا الأمر لا يصلح مع الفرق الكبيرة التي تنافس على الألقاب”.

وأكد أن رحيل مصطفى شلبي أمر متوقع لأنه لم يقدم ما يشفع له بالبقاء مع الزمالك، موضحًا أن الفريق الأبيض يحتاج إلى جناح هجومي سريع وموهوب مثل مصطفى فتحي.

وأوضح أن الزمالك يحتاج إلى عودة أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، لأنه يُجيد في مركز رأس الحربة والجناح الأيسر، كما أن الأهلي سيكون بحاجة أيضًا لتدعيم هجومه بخدمات أسامة فيصل إذا وافق على رحيل وسام أبوعلى.

وتابع بأن تحفظه الوحيد على أسامة فيصل يتمثل في عدم ثبات مستواه في المباراة، وشعوره بأنه يعاني من بعض اللامبالاة في بعض فترات اللعب، لكن هذه النقطة قد تتغير مع الرحيل لفريق ينافس على الألقاب باستمرار.

لاعب الأهلي علاء ميهوب حسام عبدالمجيد زيزو مصطفى شلبي لاعب الزمالك

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