شروط جديدة.. الزمالك يعلن موقفه من احتراف حسام عبد المجيد بروسيا

كشف الإعلامي ابراهيم عبد الجواد عن موقف نادي الزمالك من احتراف اللاعب حسام عبد المجيد .

و قال ابراهيم عبد الجواد من خلال تصريحات تليفزيونية : إدارة الزمالك وضعت شروطها من أجل ضمان حقوقها فى اللاعب عقب أزمة رحيل الثنائي إمام عاشور وأحمد السيد زيزو .

وتابع: الزمالك أبلغ حسام عبد المجيد في حالة رغبته الاحتراف أن يأتي بعرض رسمي 4 مليون دولار، أو يقوم بتجديد عقده فورا.

وأضاف :الزمالك لن يسمح بمماطلة أى لاعب والا سيكون هناك إجراءات قوية،مؤكدا أن العرض الحالي المطروح لـ حسام عبد المجيد هو عرض من نادي سيسكا موسكو الروسي، ولكنه لا يتجاوز مليون دولار .