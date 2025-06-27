طارق يحيى يطالب إدارة الزمالك بتجميد حسام عبد المجيد بسبب الأهلي

طالب طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك السابق، بتجميد حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون سبورتس": "إذا لم يجدد حسام عبد المجيد، عقده مع نادي الزمالك، يجب أن يتم تجميده حتى انتهاء عقده مع النادي".

وأضاف: “حسام عبدالمجيد، يجب أن يجدد عقده مع الزمالك وإدارة النادي ستوافق على رحيله إذا تلقى عرضًا للاحتراف في أي من الأندية الأوروبية الكبرى”.

وواصل: “اللاعب لو يرغب في البقاء مع الزمالك، لازم يجدد عقده.. النادي الأهلي شاطر بيعرف ياخد لعيبة زي دي".

وتابع: “لاعب الكورة حاليًا ينظر للمقابل المادي ولا يفرق معه الانتماء، فهو يبحث عن مصلحة الشخصية”.