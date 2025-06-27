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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: الزمالك لن يُنافس الأهلي وبيراميدز بالقوام الحالي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض بحاجة ماسة إلى تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة، إذا كان يطمح في العودة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.


  

ضرورة الصفقات لتصحيح المسار

وأوضح يحيى، أن استمرار الزمالك بنفس التشكيلة الحالية، دون إجراء صفقات نوعية على مستوى جميع الخطوط، سيُقلل كثيرًا من فرصه في مجاراة الفرق الكبرى مثل الأهلي وبيراميدز، مشيرًا إلى أن الفجوة الفنية والبدنية تتسع مع كل موسم يمر دون تدعيم.

الأهلي وبيراميدز في طريق الصدارة

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك استقراراً إدارياً وفنياً، إلى جانب وفرة في العناصر المميزة، ما يجعله دائمًا مرشحًا أول لحصد البطولات، في حين نجح بيراميدز خلال المواسم الأخيرة في بناء فريق قوي وقادر على المنافسة، بفضل سياسته في التعاقدات الجيدة والاستثمار المدروس.

دعوة للتحرك السريع
 

طالب يحيى إدارة الزمالك بالتحرك السريع في سوق الانتقالات الصيفي، والتعاقد مع لاعبين ذوي خبرة وجودة عالية، خاصة في المراكز التي تعاني من النقص أو تراجع الأداء، مؤكدًا أن جماهير الزمالك لا تحتمل المزيد من الإحباط بعد المواسم المتذبذبة الأخيرة.

رسالة إلى الجماهير

وفي ختام حديثه، شدد يحيى على أهمية استمرار دعم الجماهير للفريق في هذه المرحلة الحرجة، لكنه حذر من أن هذا الدعم يجب أن يُقابله تحرك فعلي من الإدارة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، وتحقيق طموحات عشاق القلعة البيضاء.


 

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