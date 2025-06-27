لاعب سعودي سابق: الأهلي أخد لاعبية الزمالك كلها كوبري

فاجأ خالد بيبو، لاعب الأهلي السابق، الجميع، بقوله إن الأحمر سيضم لاعبين في خط الدفاع من الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا ردًا على تصريحات لـ سعيد العويران، لاعب الكرة السعودية ولاعب الشباب السابق، والذي أكد تشجيعه لنادي الزمالك في مصر.

وقال سعيد العويران في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: "الأهلي قاعد يجيب مهاجمين من الزمالك، 4 لاعيبة كلهم مهاجمين، أنت تأمن في الخلف ولاعب محور تكون أمورك كويسة".

ليرد الإعلامي مهيب عبدالهادي عليه قائلًا: "أراك متأثرًا من اللاعيبة اللي رحلت من الزمالك للأهلي" ليتدخل خالد بيبو قائلًا: "احنا عايزين نطمنه يعني إن لسه في مدافعين".

وعلق العويران على تصريحات بيبو، قائلًا: “كمان، حرام عليكم يا خالد بيبو، خدنا حسام حسن وأخوه ضربوا علينا الأهلاوية الدنيا”.

وتابع: “كلها كوبري تودوه فريق أجنبي وبعدين ييجي الأهلي.. الأهلي بهدلنا، الاهلي زي الهلال عندنا”.