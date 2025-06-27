إبراهيم صلاح: السرية أهم ما يميز الزمالك في الميركاتو الصيفي

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن النادي يسير على الطريق الصحيح بسبب السرية في التعاقد مع المدير الفني والصفقات الجديدة.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك يعمل بشكل صحيح على مستوى قطاع كرة القدم في الوقت الحالي والموسم المقبل سيكون المنافسة صعبة، وسعيد للغاية بسبب السرية في إبرام التعاقدات سواء المدير الفني أو اللاعبين".

وأضاف: "التعاقد مع المدير الفني أولا قبل اللاعبين أمر جيد وتخطيط رائع للفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد وإدارة كرة القدم بطريقة إحترافية أمر سيعود بالنفع على الفريق".

وأوضح: "أتمنى التعاقد مع لاعبين يكونوا أصحاب شخصية نادي الزمالك والفريق يحتاج إلى صفقات في كل المراكز".