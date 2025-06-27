مهاب ياسر على أعتاب الرحيل عن الزمالك بعد عرضين من الطلائع والحرس

تلقى مهاب ياسر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضاً من نادي طلائع الجيش خلال الساعات القليلة الماضية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.

ويعد هذا هو العرض الثاني لمهاب ياسر بعدما تلقى اللاعب من قبل عرضاً من نادي حرس الحدود للانضمام إلى صفوفه في الفترة الحالية.

ويترقب اللاعب موقف الزمالك من العرضين لتحديد وجهته المقبلة خاصة وأنه يرتبط بعقد مع الأبيض ولايحق له الرحيل دون موافقة الزمالك.

وكان مسؤولو القلعة البيضاء استقروا على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل عدم مشاركته مع الفريق بصورة أساسية في الموسم المنقضي.