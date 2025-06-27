الزمالك يحاول التعاقد مع فخري لاكاي

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر بنادي الزمالك أكد أن النادي قام بجس نبض إدارة نادي سيراميكا عبر وسطاء، من أجل التعاقد مع المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" الزمالك أبدى رغبة قوية في ضم اللاعب، وكان يخطط لتقديم عرض يتضمن صفقات تبادلية تشمل بعض لاعبي الفريق الأبيض، بهدف تسهيل إتمام الصفقة".

وأكمل: "إلا أن الجهاز الفني لسيراميكا، بقيادة المدرب على ماهر، رفض تمامًا فكرة الاستغناء عن خدمات لاكاي، نظرًا لأهميته في الخط الهجومي للفريق".

واختتم: "استجابة لرغبة الجهاز الفني، قررت إدارة سيراميكا إغلاق الباب أمام فكرة رحيل لاكاي هذا الصيف، مؤكدة تمسكها الكامل ببقائه ضمن صفوف الفريق".