اهتمام أوروبي بـ «زيزو» .. والصحافة التركية تكشف الكواليس

كشف الصحفي التركي الشهير أكرم كونور، والمقرب من شبكة ESPN، عن كواليس اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، وخاصة التركية، بالتعاقد مع أحمد السيد زيزو، نجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



عرض رسمي على بشكتاش وفنربخشة

وأوضح كونور، في مداخلة عبر برنامج “الكابتن” مع أحمد حسن على قناة dmc، أن زيزو تم عرضه من قبل وكيل أعماله على ناديي بشكتاش وفنربخشة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي من الطرفين بشأن التعاقد مع اللاعب.

أداء مميز واهتمام متزايد

وأكد كونور أن زيزو قدّم مستويات رائعة مؤخرًا مع الأهلي، خاصة في مركزه الهجومي، مما جذب أنظار عدة أندية. وأشار إلى أن مهارات اللاعب تجعله مرشحًا مثاليًا للعب في أحد الأندية الكبرى في الدوري التركي الممتاز.

اهتمام من السعودية دون مفاوضات رسمية

وتابع الصحفي التركي أن هناك أيضًا اهتمامًا من بعض الأندية السعودية بزيزو، لكن لم تدخل المفاوضات بعد في إطار رسمي. وأوضح أن الأمور لا تزال في مرحلة الترشيح والعرض، بانتظار تطورات مستقبلية.

بشكتاش الخيار الأنسب

اعتبر كونور أن بشكتاش قد يكون الخيار الأمثل لزيزو، نظرًا لحاجة الفريق إلى دعم في مركز الجناح، بينما فنربخشة ينتهج سياسة تعاقدات واسعة النطاق هذا الموسم، وقد يدرج زيزو ضمن قائمته المحتملة.

المصريون يتألقون في تركيا

واختتم كونور حديثه بالتأكيد على نجاح اللاعبين المصريين في التأقلم بالدوري التركي، مشيرًا إلى تجربة الصقر أحمد حسن مع بشكتاش، وتجربة مصطفى محمد مع جالاتا سراي، متوقعًا مزيدًا من التطورات في ملف زيزو خلال شهر يوليو المقبل.