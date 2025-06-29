وسام أبو علي يقترب من الرحيل.. عرضان بقيمة 4 ملايين دولار على طاولة الأهلي

يبدو أن المهاجم الفسطيني وسام أبو علي في طريقه لمغادرة النادي الأهلي هذا الصيف، بعدما بات هدفًا للعديد من الأندية، في ظل تألقه اللافت مؤخرًا.

وكشف موقع Tipsbladet الدنماركي أن ناديين تقدما بعرضين رسميين بقيمة 4 ملايين دولار (حوالي 25 مليون كرونة دنماركية) لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

ويعود العرضان إلى نادي من الدوري الأمريكي MLS وآخر من الإمارات العربية المتحدة، وسط اهتمام إضافي من أندية سعودية وقطرية وأوروبية.

ثلاثية في كأس العالم للأندية

وكان أبو علي قد خطف الأضواء خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث سجل هاتريك رائعًا في شباك نادي بورتو البرتغالي، ما رفع من قيمته السوقية وأعاد فتح ملف رحيله عن الأهلي.

اتفاق مسبق على الرحيل

جدير بالذكر أن الأهلي تلقى عرضًا مغريًا في يناير الماضي لبيع وسام أبو علي، لكن الصفقة لم تكتمل. ومع ذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق ينص على إمكانية رحيله خلال الصيف الجاري، وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة النادي بشكل رسمي.

أرقام مذهلة في الأهلي

منذ انتقاله إلى الأهلي قادمًا من نادي IK Sirius السويدي في يناير 2024، سجل وسام أبو علي 40 هدفًا وصنع 12 هدفًا آخر خلال موسم ونصف فقط، ليؤكد نفسه كأحد أنجح صفقات النادي الأخيرة.

الوجهة القادمة لم تُحسم

ورغم أن العرضين الحاليين بقيمة 25 مليون كرونة دنماركية يعتبران قويين، إلا أن الموقع الدنماركي يتوقع أن تصل القيمة النهائية لبيع اللاعب إلى رقم أكبر، في ظل العروض المتزايدة.