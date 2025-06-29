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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة عروض الشناوي وتفكير الأهلي في الاستغناء عن أشرف داري

أشرف داري
أشرف داري
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل الثنائي محمد الشناوي وأشرف داري عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي : "لا توجد أي عروض وصلت إلى الأهلي بشأن محمد الشناوي، والنادي لا يخطط للاستغناء عنه في الوقت الحالي":

وأضاف: "نفس الأمر ينطبق على المغربي أشرف داري، حيث لا توجد نية لدى الأهلي لرحيله هذا الصيف، والإدارة متمسكة ببقائه ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد".


كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في موضوع رحيل وسام أبوعلى عن الأهلي والعروض المقدمة له.

وقال أحمد شوبير ، عبر تصريحات نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي : "الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي لضم وسام أبوعلي، اه فيه كلام كثير لكنه ليس رسميا".

وأضاف شوبير: "الأهلي لم يريد التفريط في وسام، وأنا سألت واستقصيت في النادي الأهلي إمبارح، وعرفت إن محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي قام قبل رحيله بتعديل عقد وسام أبوعلي، ورفع له قيمته المادية وتم مد مدة العقد".

رحيل حقيقة أشرف داري محمد الشناوي الأهلي

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