تفاصيل جديدة في رحيل وسام أبو علي عن الأهلي والعروض المقدمة له

كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في موضوع رحيل وسام أبوعلى عن الأهلي والعروض المقدمة له.

وقال أحمد شوبير ، عبر تصريحات نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي : "الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي لضم وسام أبوعلي، اه فيه كلام كثير لكنه ليس رسميا".

وأضاف شوبير: "الأهلي لم يريد التفريط في وسام، وأنا سألت واستقصيت في النادي الأهلي إمبارح، وعرفت إن محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي قام قبل رحيله بتعديل عقد وسام أبوعلي، ورفع له قيمته المادية وتم مد مدة العقد".

ووضعت إدارة الكرة بالأهلي “قائمة مختصرة” في ملف المهاجمين المستهدف التعاقد معهم، تحسبا لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالات هاتفية من بعض الأندية العربية، تطلب خلالها ضم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل نهائي، من بينها فريق العربي القطري.

كما دخل نادي ألماني على الخط المفاوضات لضم وسام أبو علي؛ مما دعا إدارة الكرة بالأهلي تتحرك؛ تحسبا لرحيل اللاعب الذي تألق بشكل لافت للنظر في كأس العالم للأندية 2025.