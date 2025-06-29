على رادار المصري.. ريبيرو يرحب ببيع لاعب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ترحيب ريبيرو ببيع نجم النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الاعلامي أحمد حسن :"مصدر في الأهلي: هناك اهتمام من النادي المصري بضم عمر الساعي ولكن لا يوجد اتفاق رسمي حتى الآن.. و ريبيرو رحب ببيع اللاعب".

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل الثنائي محمد الشناوي وأشرف داري عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي : "لا توجد أي عروض وصلت إلى الأهلي بشأن محمد الشناوي، والنادي لا يخطط للاستغناء عنه في الوقت الحالي":

وأضاف: "نفس الأمر ينطبق على المغربي أشرف داري، حيث لا توجد نية لدى الأهلي لرحيله هذا الصيف، والإدارة متمسكة ببقائه ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد".

كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في موضوع رحيل وسام أبوعلى عن الأهلي والعروض المقدمة له.