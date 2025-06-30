تشكيل إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي المتوقع في كأس العالم للأندية

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتنطلق مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "بنك أمريكا".

إنتر ميلان ضد فلومينينسي



ويستهدف إنتر ميلان بقيادة نجمه الأرجنتيني لاوتارور مارتينيز، تحقيق الفوز على فلومينينسي في لقاء اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب مونديال الأندية.



وكان إنتر ميلان افتتح مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع مونتيري المكسيكي 1-1، ثم فاز على أوراوا الياباني 2-1 وريفر بليت الأرجنتيني 2-0، ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة فلومنينيس البرازيلي كالتالي :

حراسة المرمى : يان سومر

الدفاع : باستوني - أتشيربي - دي فريج.

الوسط : دومفريس - باريلا - أسلاني - مخيتاريان - ديماركو.

الهجوم : لاوتارو مارتينيز - إسبوزيتو.



في المقابل، يأمل فلومينينسي في تحقيق مفاجأة مدوية بإسقاط إنتر ميلان والعبور للدور المقبل.

تشكيل فلومينينسي البرازيلي المتوقع ضد إنتر ميلان :

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: تياجو سيلفا - فراتيس - ريني - تشافير

الوسط : هيركوليس - نونانتو - مارتينيلي

الهجوم: إيفيرالدو - آرياس - كانوبيو



وافتتح فلومينينسي مشواره في كأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع بوروسيا دورتموند، ثم فاز على أوليسان هيونداي الكوري 4-2 وتعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 0-0، ليحصد المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط.