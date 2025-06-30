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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الهلال السعودي ومانشستر سيتي في موقعة ثمن نهائي كأس العالم للأندية

الهلال السعودي
الهلال السعودي
القسم الرياضي

يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي، الإنجليزي، فجر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة الهلال ومانشستر سيتي في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “كامبنج وورلد”.


الهلال ضد مانشستر سيتي
 

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، مواصلة كتابة التاريخ، بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي والتأهل للدور ربع النهائي.

الهلال هو الفريق العربي الوحيد الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد وداع أندية الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي للبطولة.

وتلقى الهلال ضربة موجعة بانتهاء مشوار نجمه سالم الدوسري في مونديال الأندية، بسبب الإصابة.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو- تمبكتي - كوليبالي - لودي

الوسط: ناصر الدوسري - نيفيش - كنو - سافيتش

الهجوم: مالكوم - ليوناردو

وكان الهلال احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية برصيد 5 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الجدول.

في المقابل، يأمل مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، في تجنب مفاجآت الهلال والعبور للدور المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: نونيس - خوسانوف - جفارديول - أو رايلي

الوسط: جونزاليس - جوندوجان - شيركي - فودين

الهجوم: دوكو - هالاند

وتأهل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش إلى ثمن النهائي، بعد تصدر المجموعة السابعة، برصيد 7 نقاط.

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