محمد شريف خارج حسابات الأهلي بعد قرار ريبيرو..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن بلاغ النادي الأهلي برفض التعاقد مع محمد شريف .

قال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خاص.. الأهلي أبلغ محمد شريف برفض ريبيرو التعاقد معه، واللاعب يفاضل بين أكثر من عرض".



كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس ما حدث في الاجتماع ريبيرو من الكابتن محمود الخطيب.

وقال أحمد شوبير: "إمبارح في الأهلي كان فيه اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب وريبيرو في وجود محمد يوسف، حدث فيه مؤازرة من الخطيب لريبيرو ويوسف، وقال لهم إن واثق جدا فيهم وأنهم هيقودا الفريق لعمل موسم استثنائي للنادي الأهلي، وهما كمان قالوا للخطيب نعدك إن السنة دي هتكون سنة عظيمة".

وأضاف شوبير: "تم الاتفاق على فترة الإعداد للموسم الجديد واللي بنسبة كبيرة هتكون في إسبانيا وهيكون فيه خلالها مباراتين وديتين مع فريقين كبار".