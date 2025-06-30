شوبير يفجر مفاجأة بشأن مكان إقامة السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر السابق، عن مفاجأة جديدة منتظرة بشأن مكان إقامة بطولة كأس السوبر المصري وذلك بعدما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن رفضه استضافة البطولة.

وقال أحمد شوبير ، في تصريحات إذاعية : "مجلس أبوظبي لغى الاتفاق ولا يوجد فيه شروط جزائية، وهى البطولة تقريبا هتكون في آخر نوفمبر، ودلوقتي بقى فيه حدودتة واحتمالات الإلغاء بقت كبيرة".

وأضاف: "من الممكن أن يتم لعب المباراة في الإمارات باتفاق جديد بين مجلس أبوظبي الرياضية واتحاد الكرة ، وبشروط جديدة واقرأ أنت ما بين السطور بقه، هل تقام بطولة السوبر في الإمارات؟ نعم، هل تقام بـ 4 فرق برضه زي ما هي؟ نعم وبشروط مادية أفضل لاتحاد الكرة".

وتابع شوبير: "الاحتمال الثاني هو أن تقام بطولة السوبر في القاهرة ولكن بشكلها القديم بين بطل الدوري وبطل الكاس ده اتجاه وتفكير مدروس برضه، ولكن بنسبة 95 في المائة السوبر المصري مستمر في الإمارات".

وكشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 مفاجأة بشأن هاني أبو ريدة ومجلس إمارة أبو ظبي.

وقال أمير هشام: "هاني أبو ريدة يحاول تسوية الأمور مع مجلس أبو ظبي واستضافة السوبر المصري بعد الاعتذار عن عدم استضافته بالساعات الماضية".

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى اجتماعه برئاسة المهندس هاني أبو ريدة نظام المسابقات في الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، على النحو التالي:

أولا : القسم الثاني ( أ) : عدد الأندية 18 ناديا، يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) عدد 2 ناد.