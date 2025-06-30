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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني أبو ريدة يحاول حل أزمة السوبر المصري مع مجلس أبو ظبي

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 مفاجأة بشأن هاني أبو ريدة ومجلس إمارة أبو ظبي.

وقال أمير هشام: "هاني أبو ريدة يحاول تسوية الأمور مع مجلس أبو ظبي واستضافة السوبر المصري بعد الاعتذار عن عدم استضافته بالساعات الماضية".

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى اجتماعه برئاسة المهندس هاني أبو ريدة نظام المسابقات في الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، على النحو التالي:

أولا : القسم الثاني ( أ) : عدد الأندية 18 ناديا، يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) عدد 2 ناد.

ثانيا : القسم الثاني (ب) : عدد الأندية 89 ناديا، تتكون من 3 مجموعات رئيسية كل منها مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين (أ - ب) ، طبقا للتقسيم الجغرافي.. يصعد 3 أندية إلى القسم الثاني أ “ بواقع ناد واحد من كل مجموعة رئيسية” ويهبط عدد 4 أندية الأخيرة من كل مجموعة من المجموعات الفرعية الست بإجمالي عدد 24 ناد إلي القسم الثالث.

ثالثا: القسم الثالث : عدد الأندية 170 ناديا، يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة ، منها 11 مجموعة رئيسية طبقا للتقسيم الجغرافي ، في حين تتكون المجموعة الثانية عشر من مجموعتين فرعيتين لشمال سيناء ومطروح.. ويصعد إلى القسم الثاني (ب ) عدد 12 ناد.. ويهبط عدد 40 ناديا إلى القسم الرابع.

رابعا : القسم الرابع.. يصعد للقسم الثالث بحد أدنى 10 فرق وبحد أقصى 20 فريقا ويتم التحديد بشكل نهائي في نهاية فترة القيد التي ستحدد الأعداد المشاركة في القسم الرابع بكافة الأفرع.

كما اعتمد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برنامج اعداد المنتخب الوطني تحت 20 و 17 عاما استعدادا لكأس العالم للشباب والناشئين .

هاني ابو ريدة الاهلي امير هشام

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