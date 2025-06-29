محاولات من اتحاد الكرة مستمرة لإعادة السوبر المصري لـ أبوظبي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك تواصل مستمر بين الجانبين المصري والاماراتي لحسم ملف إقامة السوبر المصري في الامارات خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: هناك محاولات مع الجانب الإماراتي لإعادة تفعيل اتفاق استضافة وتنظيم السوبر المصري في أبوظبي، بعد اعتذار مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة وتنظيم النسختين المقبلتين.

وأضاف: اتحاد الكرة خاطب عدة اتحادات عربية في الأيام الأخيرة من أجل الاتفاق على مباراتين وديتين ليخوضهما منتخب مصر الثاني على هامش معسكره التدريبي الأول، المقرر إقامته في سبتمبر المقبل، استعدادًا للبطولة العربية.. وأبرز الاتحادات التي تم مخاطبتها قطر والكويت وتونس بالإضافة للاتحاد السورى.