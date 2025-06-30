شوبير: التحكيم الرياضي يعود بقوة في قانون الرياضة الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عودة التحكيم الرياضي في مصر بتعديلات قانون الرياضة الجديدة.

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية :"رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب يؤكد عودة التحكيم الرياضي في مصر بتعديلات قانون الرياضة الجديدة".



هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وبعثة منتخب مصر للخماسي الحديث بعد السيطرة الكاملة على منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة والتي أُقيمت بمدينة كيسكيميت بالمجر خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من 33 دولة

حقق المنتخب الوطني إنجازاً كبيراً بحصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية ليؤكد جدارته ومكانته على الساحة العالمية في اللعبة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس قوة منظومة العمل الرياضي المصري في رياضة الخماسي الحديث مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد الأبطال وتهيئتهم للمنافسة الدولية.