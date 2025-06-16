أشرف صبحي: قانون الرياضة الجديد لن يطبق بأثر رجعي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن شراء اللاعبين وانتقالاتهم ليس دور وزارة الشباب والرياضة، مضيفاً أن تعديلات قانون الرياضة الجديد لا تمس المؤسسات ولا الأشخاص.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن قانون الرياضة الجديد لن يطبق باثر رجعي، متابعاً أن دوري هو استقرار المؤسسات الرياضة.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن لا اضيق على عمل المؤسسات الرياضية رغم ان القانون يبيح لي التفتيش على شركات الرياضة والمؤسسات.