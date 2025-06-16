صحة البحيرة: افتتاح وحدة متخصصة فى العلاج الطبيعي للأطفال

اكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية، وتفعيل رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية في مختلف التخصصات العلاجية.

شهدت مستشفى المحمودية المركزي، افتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال في خطوة نوعية تهدف إلى دعم الأطفال وتقديم خدمات علاجية متخصصة تسهم في التخفيف عن كاهل الأسر ورفع المعاناة عن الأطفال من أبناء مركز ومدينة المحمودية والقرى التابعة لها .

وتأتي هذه الوحدة الجديدة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين الخدمات العلاجية فى مختلف التخصصات، وخاصة للأطفال، حيث تسهم بشكل كبير في علاج العديد من الحالات، مثل الشلل، التهابات المفاصل، الإصابات الرياضية، آلام الظهر، والمفاصل، والكسور، وغيرها، وقد تم تجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات متكاملة وفق أعلى معايير الجودة .

من الجدير بالذكر أن مستشفى المحمودية المركزي تُعد من المؤسسات الصحية الرائدة في مجال العلاج الطبيعي، حيث تضم وحدة متكاملة تشمل عدة تخصصات ، منها العلاج الطبيعي العام ، العلاج الطبيعي الرياضي ، العلاج الطبيعي للمسنين ، بالإضافة لوحدة العلاج الطبيعي للأطفال التى تم افتتاحها مؤخرا.