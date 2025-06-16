ضبط محطة وقود ومستودعين للبوتجاز تبيع المواد البترولية بالسوق السوداء في البحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم السماح بأي تلاعب بالكميات أو الأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية

جاء ذلك، بعد أن نسقت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة محمد هدية، مع مباحث التموين، لشن حملة تموينية مكثفة بمركز بدر، أسفرت عن الآتي:

ضبط محطة وقود لتصرفها في 4782 لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء، ومستودعين؛ لتجميعهما 826 أسطوانة بوتاجاز بغرض الاتجار بهم في السوق السوداء.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملاتها التموينية بشكل يومي بكافة المراكز والمدن، لمواجهة أي محاولات للإتجار غير المشروع، وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.