تجليس نيافة الأنبا إيلاريون على كرسي إيبارشية البحيرة | صور

أقيم ضمن صلوات عشية، مساء أمس، طقس تجليس نيافة الأنبا إيلاريون على كرسي إيبارشية البحيرة وتوابعها.

شارك في الصلوات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث قرأوا تقليد الأسقفية.

وألقيت عدة كلمات وأختتمت بكلمة محبة وشكر من نيافة الأنبا إيلاريون للجميع.

وصلي نيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا القداس الإلهي لعيد نياحة القديس الأنبا أبرآم، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٣ بؤونة من كل عام، في كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس إكليمندس ثروت كاهنًا عامًا جديدًا للخدمة بكنائس الإيبارشية باسم القس أبرآم.