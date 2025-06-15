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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كشف تفاصيل التعدي على شخص ونجله بالأسلحة البيضاء في البحيرة

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مدعياً عدم ضبط الجناة وقيامهم بتهديده بالبحيرة.


بالفحص تبين أنه خلال عام 2024 تبلغ لقسم شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول الشاكى  ونجله "مصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وآخران، وطرف ثان 3 من أنجال شقيقة زوجة الشاكي و4 آخرين “أحدهم خارج البلاد”، إثنين منهم بهما إصابات متفرقة، لخلافات مالية بينهم تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب محدثين إصابتهم ، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق وصدر حيالهم أحكام قضائية .

ولم تسفر التحريات عن قيام المشكو فى حقهم بتهديد الشاكى وابتزازه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية أسلحة بيضاء البحيرة مشاجرة

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