حقيقة اختطاف طفلة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية بشأن إدعاء إحدى السيدات بتغيب طفلة بالجيزة وقيام أحد الأشخاص بالإتصال بها وإبلاغها بأن الطفلة المتغيبة بصحبته.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وبإستدعاء والدة الطفلة المتغيبة مقيمة بالبحيرة، أقرت بأنه حال زيارتهم لأقاربهم بالجيزة توجهت نجلتها لشراء بعض المستلزمات إلا أنها لم تعد وأغلقت هاتفها المحمول، وعقب ذلك تواصلت مع والدها وقام بإصطحابها للمنزل ، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، وبسؤال المُبلغة أقرت بأنها عقب علمها بتغيب المذكورة إختلقت واقعة إختطافها على النحو المشار إليه مجاملةً لأهلية الطفلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.