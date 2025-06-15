الداخلية تكشف حقيقة فيديو تهديد أحد صناع المحتوى بسبب خلافات مالية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء شخص بقيام عدد من الأشخاص بتهديده والتشهير به بسبب وجود خلافات مالية بينهم.



بالفحص تبين للأجهزة الأمنية عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات مالية بين الشاكى (مقدم محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيم بالإسكندرية) ، والمشكو فى حقهم (مالك شركة - مقيم بالقليوبية) وآخرين ، حول عمل إعلانات دعائية لصالح شركة المشكو فى حقه بمواقع التواصل الإجتماعى، وبسؤال الشاكى أقر بتحصله على جزء من المبلغ المالى المتفق عليه ورفض المشكو فى حقه تسليمه باقى المبلغ وبمواجهته بإدعائه الكاذب أقر به .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .