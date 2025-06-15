إصابة 4 سيدات في تصادم سيارتين بالشرقية.. أسماء

اصيبت 4 سيدات بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من كارتة بلبيس دائرة محافظة الشرقية .

وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال كلا من "امنية م ا" 15 سنة مقيمه بلبيس مصابة بجرح بالقدم اليسري و"صباح م ا" 25 سنة مقيمه العادلية مركز بلبيس مصابة بكسر بالساق اليسري و"ورده ع م" 40 سنة مقيمه بلبيس مصابة بسحجات وإشتباة كسر باليد اليسري و"فوزية ع ع" 47 سنة مقيمه بلبيس مصابة بسحاجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من كارتة بلبيس دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين الى مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.