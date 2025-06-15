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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

لقي طفل مصرعه فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق كوبري ابو كبيش – الصالحية دائرة محافظة الشرقية.

 وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الصالحية تحت تصرف النيابة العامة.

 كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية يفيد إستقبال "محمد ا ع ح" 12 سنة مقيم كوبري ابو كبيش "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم إستقبال "محمد ي ص" 15 سنة مصاب بنزيف بالمخ و"محمد ع ا" 15 سنة مصاب بالرأس و"صالح ي ص" 16 سنة مصاب بالرأس وكسر بالساق و"ولاء ع ا" 19 سنة مصابه بكدمات وسحجات و"اسماء ب ع" 38 سنة مصابة بنزيف بالأنف و" خيري ا ف" 50 سنة مصاب بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق كوبري ابو كبيش – الصالحية دائرة محافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الصالحية تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تصادم سيارتين الصالحية محافظة الشرقية الشرقية النيابة العامة

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