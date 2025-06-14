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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالي قرية "أبونجاح" بالشرقية يستغيثون بسبب انقطاع المياه يومياً لمدة 14 ساعة

قرية ابونجاح
قرية ابونجاح
محمد الطحاوي

تقدم أهالي قرية ابونجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية باستغاثة عاجلة إلى المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بسبب معاناتهم اليومية من انقطاع مياه الشرب لساعات طويلة.

وأكد حسونة سعيد من أهالي القرية أن المياه تنقطع يوميا بجميع منازل القرية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة واحتياج الأهالي المستمر للمياه في حياتهم اليومية.

وأشار كريم سعيد متولي إلى أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى للجهات المختصة دون جدوى، مؤكدين أن استمرار الأزمة بهذا الشكل يؤثر سلباً على حياة المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال، فضلا عن تعطل مصالح العديد من الأسر التي تعتمد على المياه بشكل أساسي في أنشطتها اليومية.

وأضاف حسونة أنه تم تسجيل شكوي رقم 43201 بالخط الساخن بالشركة ولكن دون جدوى مؤكداً أنه يتم تغذية قرية أبو نجاح بالمياه من صهريج قرية شنبارة الميمونة ولكن مع ارتفاع الزيادة السكانية بالقريتين أصبحت القرية في حاجة ماسة الي انشاء صهريج خاص بقرية ابونجاح.

وطالب الأهالي في استغاثتهم بسرعة التدخل العاجل من المسؤولين لحل الأزمة، وإيجاد حلول جذرية تضمن استقرار ضخ المياه طوال اليوم، مشددين على حقهم في الحصول على خدمة مياه الشرب بشكل منتظم وكريم.

الزقازيق بمحافظة الشرقية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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