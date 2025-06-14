تموين الشرقية تضبط 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع “مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، مديرية الصحة، مديرية الطب البيطري، الجهات الرقابية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء”؛ لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأطلق أحمد محمد مرسي، مدير إدارة تموين بلبيس، حملة تموينية موسعة للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 14570 لسنة 2025 ضد مسؤول مخزن غير مرخص لخامات البلاستيك.

وأكدت اللجنة القائمة على الحملة، أن المخزن يحتوي على مواد خام (مجروش بلاستيك) مجهولة المصدر، دون أي بيانات إنتاج أو صلاحية، وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات.

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة التي بلغت 3 أطنان.

ومن جهته، أوضح محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية تموين الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق داخل المحافظة.

وقال إن الحملة نجحت في ضبط سيارة نصف نقل خضراء اللون، محملة بدقيق بلدي مهرب من المخابز البلدية.

وأشار إلبى أنه تبين أن السيارة تحمل 60 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5%، مخصص لإنتاج الخبز المدعم المصروف بالبطاقات التموينية.

وأكد أنه جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتسليمها إلى مطحن ناصر بالزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة.

واستكملت الحملة أعمال التفتيش داخل المخابز، وأسفر ذلك عن تحرير 38 مخالفة تموينية.

وتنوعت المخالفات بين التصرف في جزء من الدقيق، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.