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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية تدشن مبادرة "من بدري أمان"

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
محمد الطحاوي

أعطي الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء مبادرة "من بدري أمان" بالمحافظة، وذلك من داخل مستشفى الزقازيق، والتي تستمر لمدة ٦ أيام حتى يوم الخميس ١٩ يونيو ٢٠٢٥، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور محمد يحيي مدير مستشفى الزقازيق العام، والدكتورة رضوى محمود مديرة إدارة الزقازيق الصحية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة والتي تضم مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية "الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم" بأعلى معايير الجودة وعلى أوسع نطاق لوصول الخدمة واستفادة أكبر عدد من المواطنين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث تعد مبادرة "من بدري أمان" ضمن حزمة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بهدف تقديم خدمات مبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، لأكبر عدد من المواطنين من السيدات والرجال.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته لمستشفى الزقازيق العام بعد تدشين المبادرة، أماكن استقبال المواطنين، وتقديم خدمات المبادرة، والتي تضم خدمات الفحص الطبي والتوعية الصحية للمواطنين، وكذلك استكمال الفحوصات الطبية والعلاجية المتقدمة للحالات المكتشفة، وذلك من خلال ٣ مستشفيات رئيسية بالمحافظة هم "الزقازيق العام، ومنيا القمح المركزي، ومستشفى فاقوس المركزي".

وحرص وكيل وزارة الصحة بالشرقية على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المبادرة في يومها الأول، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات لهم، كما وجه وكيل الوزارة مديرة المبادرات بالمديرية، بزيادة عدد أماكن الفحص للرجال بمستشفى الزقازيق العام، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة في الساعات الأولى لها، مؤكداً على الأهمية القصوى للمبادرات الرئاسية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتي أدت أحدها إلى القضاء على فيروس سي على مستوى الجمهورية، مما تعد ثاني انتصار مصري ضخم بعد حرب أكتوبر، مشيراً إلى أنها تمثل ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على الحفاظ على صحة المصريين، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والوصول بها إلى الفئات المستهدفة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور هاني جميعه أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية تولي اهتماماً بالغاً بتكثيف جهود التوعية المجتمعية، وتوفير كافة التسهيلات لفرق العمل بالمبادرة، لافتاً أن مبادرة "من بدري أمان" ستسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ورفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً جميع أبناء المحافظة إلى التوجه لنقاط الفحص للاستفادة من خدمات المبادرة الرئاسية الجديدة، والتي سيتم تنفيذها خلال ٦ أيام فقط بالمحافظة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن مبادرة "من بدري أمان" يتم تنفيذها في ٥ محافظات هي (الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية)، ويتم خلالها أيضاً فحص السيدات بوحدة الماموجرام المتنقلة والتي تم دعمها للمحافظة خلال ٦ أيام المبادرة، والموجودة الآن بمستشفى منيا القمح المركزي، هذا بالإضافة إلى تقديم التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات المسبب الأول لسرطان عنق الرحم من عمر ٩ - ١٥ عام، وذلك للمرة الأولى بالمحافظة، وجميع الخدمات تقدم مجاناً بالرقم القومى للمستهدفين، بداية من سن ١٨ عام فأكثر.

وزارة الصحة بالشرقية مستشفى الزقازيق من بدري أمان

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