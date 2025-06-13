قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مدى جاهزية اللجان الامتحانية بنطاق المحافظة وذلك قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والمقرر بدايته يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥، والمستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٥.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإنتهاء من كافة التجهيزات داخل لجان الامتحانات والبالغ عددها ١٥٥ لجنة موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، مشددًا على توفير الإضاءة المناسبة، والمراوح، والمبردات داخل اللجان لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية.

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمراقبين والمشرفين، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة بها، فضلًا عن رفع مستوى النظافة داخل المدارس وبمحيطها، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتأكد من سلامة المرافق والخدمات بالمدارس التي تُعقد بها اللجان الامتحانية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها اليومية في أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وصيانة أعمدة الإنارة، وتجميل المناطق المحيطة بالمدارس لضمان بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب.

أكد المحافظ أن كافة أجهزة المحافظة في حالة استعداد تام وتنسيق مستمر مع المديريات الخدمية، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل التيسيرات قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأحد القادم.