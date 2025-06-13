إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق فاقوس الحسينية بعد كوبرى الوحدة دائرة محافظة الشرقية .

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس باستقبال 4 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق فاقوس الحسينية بعد كوبرى الوحدة دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.