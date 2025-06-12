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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تجهيز 155 لجنة.. الشرقية تضع اللمسات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد محافظ الشرقية إجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لإستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م ، والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق ١٥ / ٦/ ٢٠٢٥ م وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٠/ ٧ / ٢٠٢٥م ، في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء عبد العزيز الصيرفي مساعد مدير أمن الشرقية ،ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء الهيئات المعنية ( التربية والتعليم – الصحة – التأمين الصحي - الكهرباء – التموين - شركة مياه الشرب والصرف الصحي – مرفق الإسعاف – مستشفي الاحرار التعليمي ) ومديري الإدارات التعليمية ومديري ادارات الازمات والكوارث والمتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استهل المحافظ الأجتماع بالتأكيد علي ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الإنتهاء تجهيز اللجان الامتحانية والبالغ عددها ١٥٥ لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وكذلك الإنتهاء من تجهيز الإستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة والتشديد علي عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع توفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وخلال الأجتماع شدد المحافظ علي ضرورة التواصل الفوري مع مكتبه في حالة حدوث أي مشكلات او أزمات او احداث طارئة خلال فترة الامتحانات وذلك لسرعة التغلب عليها وإيجاد حلول عاجلة لها بجانب إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، متمنيا" لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول علي أعلي الدرجات.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أي محاولات تفسد العملية الامتحانية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقري واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية.

وكلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالنزول علي الطبيعة والمرور الميداني علي كافة المدارس التي بها لجان امتحانية للتأكد من جاهزيتها لأستقبال الطلاب لأداء الامتحانات والاطمئنان علي توافر مياه الشرب والتهوية الجيدة باللجان وكذلك وجود مصادر كهرباء بديلة لتفادي حدوث اي إنقطاعات للكهرباء خلال اداء الطلاب للامتحانات .

وخلال الإجتماع أوضح اللواء عبد العزيز الصيرفي مساعد مدير أمن الشرقية انه تم الإنتهاء من الربط الكامل مع مرفق الإسعاف وسيارات نقل اوراق الاسئلة والاجابة لتأمين خطوط السير لها وكذلك فرض كردون أمني بمحيط اللجان الامتحانية لمنع أي محاولات للغش الجماعي بجانب تكثيف النقاط التفتيشية بمداخل المدن وتوجيه إدارة المرور ومباحث المرور بتوفير السيولة المرورية المطلوبة ومتابعة حركة سيارات الاجرة بالمواقف العمومية خلال فترة الامتحانات .

بينما استعرض محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم استعدادت المديرية لاستقبال مارثوان امتحانات الثانوية العامة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والإسعاف ومستشفي الأحرار التعليمي ومستشفي الزقازيق الجامعي وقطاعات الكهرباء ورؤساء المراكز والمدن والأحياء حيث تم تزويد اللجان الامتحانية بكافة الخدمات اللوجستية لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية مشيراً إلي من المقرر أن يؤدي ٦٢٢٠٧ طالب وطالبة منهم ٦١١٧١طالب وطالبة نظام حديث و ١٠٦٢ طالب وطالبة نظام قديم الامتحانات أمام ١٥٥ لجنة موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أنه تم وضع خطة تأمين طبي بكل مدرسة بها لجنة امتحانات وتم تكليف إدارات (مراقبة الأغذية - سلامة البيئة - السلامة والصحة المهنية ) بالمديرية بالمرور علي كافة المدارس التي بها لجان امتحانية لمراجعتها والتفتيش علي كافة محال بيع المواد الغذائية بخطوط سير الطلاب من وإلي اللجان الامتحانية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظا" علي صحة وسلامة الطلاب .

وأشار الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي أنه تم الإنتهاء من توزيع الأطباء وهيئة التمريض علي اللجان الامتحانية بإجمالي ١٤٣ لجنة امتحانية بالريف والحضر بقوة ٢٧ طبيب و ١٦٦ هيئة تمريض وتم التأكد من توافر اجهزة الضغط والسماعات والادوية الخاصة بحالات الطوارئ بجانب توفير غرفة عزل لمواجهة اي احداث طارئة .

بينما أوضح الدكتور أحمد عباس مدير مرفق الإسعاف انه تم الإنتهاء من تحديد نقاط تمركز سيارات الاسعاف بإجمالي ٦٣ سيارة إسعاف تغطي جميع اللجان الامتحانية علي مستوي المحافظة وتم التنسيق مع مديرية الأمن والمرور لتأمين خطوط سير سيارات الإسعاف في حالات الطوارئ.

في نهاية الإجتماع أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأبنائه طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح والحصول علي أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة أمن الشرقية المستشار العسكري

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