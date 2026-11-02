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هجوم إلكتروني يضرب تطبيق الطوارئ الروسي.. رسائل تحذيرية مزيفة تثير القلق بين السكان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم إلكتروني يضرب تطبيق الطوارئ الروسي.. رسائل تحذيرية مزيفة تثير القلق بين السكان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الاثنين، تعرض تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة لهجوم إلكتروني واسع النطاق، أسفر عن إرسال رسائل مضللة إلى السكان تحذرهم من تهديدات مزعومة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن المهاجمين تمكنوا من اختراق التطبيق وإرسال معلومات زائفة إلى المستخدمين، ما تسبب في تداول تحذيرات غير صحيحة بشأن وجود تهديدات.

وأضافت الوزارة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الثغرة الأمنية التي استغلها المهاجمون، والعمل على استعادة التطبيق وإعادته إلى التشغيل بصورة طبيعية.

ولم تكشف السلطات الروسية حتى الآن عن هوية الجهات المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني أو حجم الأضرار الناتجة عنه.


وفي وقت سابق، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن هيئة الإحصاءات الحكومية "روستات" أعلنت يوم الأحد أنها تعرضت لهجمات إلكترونية في الفترة من 29 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر.

لكن هيئة الإحصاءات الروسية أكدت عدم اختراق أي من بياناتها، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ونقلت "إنترفاكس" عن الهيئة قولها إن العمل جار لتحديد مصدر هذه الهجمات الإلكترونية.

وزارة الطوارئ الروسية هجوم إلكتروني واسع هيئة الإحصاءات الروسية روسيا أخبار روسيا

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