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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تستهدف سفينة شحن تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن جافة كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية على بعد 16 كيلومترا من أوديسا.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ استهدفت القوات الروسية نقاط تمركز القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد بلغت 1175 عسكريا، إضافة لخسائر جسيمة بالعتاد بلغت 391 مسيرة، و7 مدافع ميدانية، و13 مركبة مدرعة، كما حققت تقدما ملحوظا على جميع خطوط المواجهة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية "تمركزت وحدات من مجموعة "الشمال" في مواقع وخطوط محصنة، وألحقت هذه الوحدات خسائر بالقوات والمعدات الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ومحطة حرب إلكترونية ، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 391 طائرة دون طيار".

روسيا أوكرانيا سفينة شحن جافة أوديسا القوات المسلحة الأوكرانية

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