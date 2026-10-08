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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: تدمير 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 399 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على منطقة حدائق ومنشأتين صناعيتين في موقع منجم “دوبروبولسكايا” ، مشيرة إلى أن معارك عنيفة تدور في مقاطعة خاركوف للسيطرة على بلدات نيكولايفكا وفارفاروفكا وريزنيكوفو ونيفيدوفكا ولوبانوفكا وتم استهداف القوات الأوكرانية بالقرب من كوبينو وتشيرنويه.


ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ، فقد تم تحرير 82 مبنى في دوبروبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، لافتة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية داخل منطقة الحصار في مقاطعة خاركوف بلغت ما يصل إلى 30 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الوسط" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 520 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 وتتواصل المعارك النشطة أثناء توسيع الطوق الخارجي للحصار في بلدات أنوبولي وبريكولوتنويه وكوتوفكا بمقاطعة خاركوف.


كما حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" من مواقعها بطول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.


فيما سيطرت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 30 جنديا ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 260 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الأوكرانية

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