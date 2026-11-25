أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده لن تتراجع عن جهودها الرامية إلى إحلال السلام والتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي طال أمده وكلف أرواحا بريئة كثيرة وأهدر آمالا عديدة.

وشدد ألباريس، في كلمته أمام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد اليوم الأربعاء في برشلونة، على ضرورة التحرك دون مزيد من التأخير لتحقيق حل الدولتين، بما يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش في سلام.

وقال إن منطقة شرق المتوسط تشهد تدهورا في الأوضاع، وإن العالم يشهد معاناة لا تطاق، ولا سيما في فلسطين التي تعيش أزمة إنسانية "غير مقبولة أخلاقياً".

وأضاف أن إسبانيا استمعت خلال الأشهر الماضية بوضوح إلى أصوات من المجتمعين المدنيين الفلسطيني والإسرائيلي، ممن يدافعون عن حقهم في حاضر خالٍ من الحرب ومستقبل يسوده السلام لأبنائهم، محذرا من تكرار أخطاء الماضي التي لا تؤدي إلا إلى تجدد دوائر العنف والإحباط والتمييز.

وشدد وزير الخارجية الإسباني على أن منطقة البحر المتوسط لا تستحق مزيدا من الحروب والصراعات، بل ينبغي أن تكون فضاء للكرامة والعدالة والإنسانية، وألا تتكرر فيها الكارثة الإنسانية التي شهدها قطاع غزة.

وأشار إلى وجود إرادة مشتركة لتحقيق السلام، وتوافر الأدوات اللازمة لذلك، فضلا عن وجود السلطة الفلسطينية والمجتمعين المدنيين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى تأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك الداعم لتنفيذ حل الدولتين، معربا عن أمله في وجود شريك في إسرائيل عقب تشكيل حكومتها الجديدة.

وأكد أن الاتحاد من أجل المتوسط يتمتع بأهمية خاصة، باعتباره الفضاء الإقليمي الوحيد الذي يجلس فيه الفلسطينيون والإسرائيليون على قدم المساواة، إلى جانب بقية شركائهم من دول المتوسط، معتبرا أن هذه الخصوصية يجب ألا تظل رمزية، بل أن تتحول إلى أداة سياسية فاعلة وجسر للحوار يسهم في إعادة بناء الثقة وإحياء آفاق السلام.