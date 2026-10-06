أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف إمدادات عسكرية وناقلة وقود مخصصة للجيش الأوكراني، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، في تركمانستان، على هامش مشاركتهما في عدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية.

ويأتي اللقاء المرتقب بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في منطقة «أفازا» السياحية بتركمانستان، والمقرر عقده يوم الجمعة 9 أكتوبر. وأكدت السلطات التركمانية أن بوتين سيشارك في الاجتماع، إلى جانب قمة بيئية لدول بحر قزوين.