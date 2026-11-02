أجواء صيفية بامتياز.. القاهرة تسجل 32 درجة اليوم وتحذير هام من الأرصاد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، مع سيادة طقس حار نهارًا على معظم المناطق، ومائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ونشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة.

وتشهد البلاد عددًا من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، أبرزها الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق، مع احتمالات أن تكون كثيفة أحيانًا، إلى جانب فرص تكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 32 درجة مئوية، بينما تسجل العظمى في الإسكندرية 31 درجة، وترتفع في أسوان إلى 37 درجة، وسط استمرار الأجواء الحارة نهارًا على مناطق واسعة من البلاد.



الطقس اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026

يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، مع اختلاف درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الدافئة نسبيًا خلال ساعات النهار، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، التي تسجل أعلى درجات الحرارة، في حين تكون الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية.

وتتزامن هذه الأجواء مع مجموعة من الظواهر الجوية، تشمل الشبورة المائية وفرص الأمطار الخفيفة ونشاط الرياح، وهو ما يتطلب الحذر عند القيادة صباحًا، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

تأتي درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الجمهورية يوم الاثنين 2 نوفمبر على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 30 إلى 32 درجة، والصغرى من 19 إلى 20 درجة.

العظمى من 30 إلى 32 درجة، والصغرى من 19 إلى 20 درجة. السواحل الشمالية: العظمى من 28 إلى 31 درجة، والصغرى من 18 إلى 22 درجة.

العظمى من 28 إلى 31 درجة، والصغرى من 18 إلى 22 درجة. شمال الصعيد: العظمى من 32 إلى 34 درجة، والصغرى من 18 إلى 19 درجة.

العظمى من 32 إلى 34 درجة، والصغرى من 18 إلى 19 درجة. جنوب الصعيد: العظمى من 35 إلى 37 درجة، والصغرى من 19 إلى 22 درجة.

وتوضح هذه المعدلات استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار، لا سيما في محافظات جنوب الصعيد، مع انخفاضها خلال الليل والصباح الباكر.

الشبورة المائية تحذر قائدي السيارات صباحًا

تظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وينصح قائدو السيارات بتخفيف السرعة عند ظهور الشبورة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، والالتزام بتعليمات المرور، مع تجنب التوقف المفاجئ على الطرق السريعة.



فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة خلال اليوم.

وتظل فرص الأمطار محدودة، مع عدم توقع تأثيرات واسعة على معظم المناطق، بينما قد تختلف فرص سقوطها من منطقة إلى أخرى وفق تطور الحالة الجوية.

كما توجد فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط الرياح واحتمالات إثارة الرمال والأتربة

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتشمل المناطق المتأثرة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وقد يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض مستوى الرؤية في المناطق المكشوفة، خاصة عند إثارة الرمال والأتربة، لذلك يُفضل توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق الصحراوية والسريعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والإسكندرية وأسوان

تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات ما يلي:

القاهرة: العظمى 32 درجة، والصغرى 20 درجة.

العظمى 32 درجة، والصغرى 20 درجة. الإسكندرية: العظمى 31 درجة، والصغرى 19 درجة.

العظمى 31 درجة، والصغرى 19 درجة. الإسماعيلية: العظمى 33 درجة، والصغرى 18 درجة.

العظمى 33 درجة، والصغرى 18 درجة. مطروح: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة. شرم الشيخ: العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة. أسوان: العظمى 37 درجة، والصغرى 22 درجة.

وتسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة، بينما تكون درجات الحرارة أقل في مطروح، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا.



نصائح مهمة للتعامل مع طقس الاثنين

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وظهور الشبورة المائية ونشاط الرياح في بعض المناطق، يُفضل اتباع عدد من الإرشادات للتعامل مع حالة الطقس:

توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

تخفيف السرعة على الطرق التي تتراجع عليها الرؤية الأفقية.

الانتباه إلى نشاط الرياح في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة.

متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية بشأن فرص الأمطار والظواهر الجوية

عدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل لعدم التعرض لنزلات البرد.

وتشير التوقعات إلى أن طقس غدٍ الاثنين يجمع بين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا، وأجواء مائلة للبرودة ليلًا، مع فرص محدودة للأمطار الخفيفة والشبورة المائية ونشاط الرياح في بعض المناطق.