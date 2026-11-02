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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على المتهمين بسرقة محتويات مزرعة دواجن في الأقصر.. وهذه عقوبتهم

القبض على المتهمين بسرقة محتويات مزرعة دواجن في الأقصر
القبض على المتهمين بسرقة محتويات مزرعة دواجن في الأقصر
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض محتويات مزرعة الدواجن الخاصة به بالأقصر.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك مزرعة دواجن – مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) ، وبسؤاله أقر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض محتويات مزرعة الدواجن الخاصة به.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية " مقيم بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزته "فرد خرطوش" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 20 أكتوبر المنقضى ، وقيامه بإخفاء المسروقات لدى عميل "سىء النية" (تاجر خردة - مقيم بذات الدائرة) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى مـزرعـة الـدواجــن الأقصر

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