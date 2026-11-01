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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد سرقتها.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار

كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون
كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون
إبراهيم القادري

سيارة بوجاتي شيرون تعتبر واحدة من أبرز وأسرع السيارات الرياضية الخارقة في العالم، وهي الخليفة المباشر لسيارة بوجاتي فيرون، وجرى الكشف عنها رسمياً للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات في مارس من عام 2016.

كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون

- سرقة بوجاتي تشيرون :

استعاد ماتي ريماك الرئيس التنفيذي لشركة بوجاتي، سيارته البوجاتي تشيرون المسروقة بفضل نظام التتبع الإلكتروني وتعاون الشرطة النمساوية والكرواتية بعد مطاردة امتدت عبر الحدود.

كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون

- تفاصيل استعادة بوجاتي تشيرون :

دخل رجل كرواتي يبلغ من العمر 36 عاماً إلى مقر الشركة غير المقيد تماماً بالقرب من كرواتيا بحجة البحث عن عمل، فوجد السيارة ومفتاحها بداخلها حيث كان "ريماك" يعتاد ترك المفاتيح فيها لتسهيل تحريكها من قبل الموظفين وركبها وانطلق بها.

كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون

- مطاردة بوجاتي تشيرون المسروقة :

لاحظ فريق ريماك اختفاء السيارة فقام "ريماك" باستخدام نظام بيانات وتتبع السيارة عن بعد لمعرفة موقعها وسرعتها ومستوى الوقود لحظة بلحظة، وأنشأ مجموعة دردشة مع جهات إنفاذ القانون لتزويدهم بالتحديثات، كما انطلق خلفها بنفسه قيادة لسيارته بورشه توربو S.

كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون

- التدخل الأمني لاستعادة بوجاتي تشيرون :

عبرت السيارة حدود كرواتيا إلى سلوفينيا ثم اتجهت نحو النمسا، حيث نسقت الشرطة النمساوية عملية اعتراض واحتجاز للسيارة والسارق على طريق A9 قرب مدينة جراتس.

كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون

رفضت الشرطة تسليم السيارة في موقع الإيقاف لكونها جزءاً من قضية سرقة عابرة للحدود، وتم نقلها بشاحنة سطحة إلى مركز الشرطة حيث استعادها "ريماك" بعد استكمال الأوراق وإثبات الملكية، مع وجود أضرار طفيفة في مقدمتها.

كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون

وجدير بالذكر انه أثناء وجوده في مركز الشرطة، التقى "ريماك" بالسارق واستمع إلى ظروفه الصعبة، وعلى الرغم من تعاطفه الشخصي معه، إلا أن السلطات القضائية في النمسا وكرواتيا واصلت الملاحقة القانونية ضد الرجل .

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