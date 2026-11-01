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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أوبل موكا 2027 الجديدة

اوبل موكا 2027
اوبل موكا 2027

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اوبل موكا 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اوبل موكا موديل 2027 ، وتنتمي موكا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ اوبل موكا 2027

اوبل موكا 2027

زودت سيارة اوبل موكا 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

محرك اوبل موكا 2027

اوبل موكا 2027

تستمد سيارة اوبل موكا 2027 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية .

مواصفات اوبل موكا 2027

تمتلك سيارة اوبل موكا 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مرايات ضم، وبها فتحة سقف بانوراما .

اوبل موكا 2027

بالاضافة إلي ان سيارة اوبل موكا 2027 بها،  Rear speakers، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS .

سعر اوبل موكا 2027

اوبل موكا 2027

تباع سيارة اوبل موكا 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

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